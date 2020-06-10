إصابات كورونا تتخطى عتبة الـ 200 ألف في أفريقيا

وأوضح الفرع الإفريقي من منظمة الصحة العالمية في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في (تويتر) أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في القارة السمراء بلغ حتى اليوم 201157 إصابة على الأقل بما في ذلك 5486 حالة وفاة وأكثر من 90 ألف حالة شفاء.

ووفقاً للفرع الإفريقي يعود أكبر عدد من الإصابات في القارة الإفريقية إلى جمهورية جنوب إفريقيا بـ 52991 إصابة مؤكدة تليها مصر بـ 35444 إصابة ونيجيريا 13464 إصابة والجزائر 10382 إصابة وغانا 10201 إصابة.

في الوقت نفسه تتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضرراً بفيروس كورونا من حيث عدد الوفيات بـ 1271 حالة تليها جنوب إفريقيا بـ 1162 والجزائر 724 وفاة.