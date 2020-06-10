الحرائق تلحق الضرر بنحو 2074 دونماً من القمح والشعير في درعا

وأشار مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس عبد الفتاح الرحال في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الإنتاج المفقود جراء الحرائق يقدر بـ 258 طنا داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي طارئ على الرقمين 113 و188 للتعامل الفوري معها.

وأكد الرحال أن المديرية بالتعاون مع كل الجهات سيطرت على كل الحرائق وحالت دون امتدادها إلى مساحات إضافية.

من جانبه ذكر قائد فوج إطفاء درعا العقيد محمد محاميد بتصريح مماثل أن عناصر الفوج أخمدوا يوم أمس الثلاثاء 11 حريقا نشبت في مواقع مختلفة مبينا أن الحرائق طالت محاصيل وأشجارا حراجية وبقايا حصاد وتبن إضافة إلى أعشاب يابسة وسيارة خاصة.