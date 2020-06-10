10, 06, 2020 - 6:16 مساءً

جامعة حماة: السابع من تموز موعد اختبار اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه

محليات   68

 حددت جامعة حماة يوم السابع من شهر تموز المقبل موعداً لإجراء اختبار اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه وذلك في مقر المعهد العالي للغات.

وأوضح الدكتور زياد سلطان رئيس جامعة حماة لمراسل سانا أن الاختبار المذكور سيكون في اللغتين الانكليزية والفرنسية للمختصين وغير المختصين مبيناً أن هذا هو الاختبار الثاني الذي سيتم إجراؤه هذا العام.

وكانت جامعة حماة أجرت يوم السبت الماضي اختبار اللغة الأجنبية الاستثنائي للقيد في درجة الماجستير.

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