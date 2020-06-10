جامعة حماة: السابع من تموز موعد اختبار اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه

وأوضح الدكتور زياد سلطان رئيس جامعة حماة لمراسل سانا أن الاختبار المذكور سيكون في اللغتين الانكليزية والفرنسية للمختصين وغير المختصين مبيناً أن هذا هو الاختبار الثاني الذي سيتم إجراؤه هذا العام.

وكانت جامعة حماة أجرت يوم السبت الماضي اختبار اللغة الأجنبية الاستثنائي للقيد في درجة الماجستير.