وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي وإجراءات تسويق الحبوب في الحسكة

وتركزت مداخلات فلاحي القامشلي على ضرورة إيجاد حل لممارسات مجموعات “قسد” ومنعها الفلاحين من تسويق إنتاجهم تجاه مراكز الشراء مؤكدين ضرورة تعويض الفلاحين الذين سوقوا محاصيلهم بتسعيرة شراء القمح القديمة ودفع فارق السعرين لهم وتأمين كامل حاجتهم من أكياس التعبئة.

وتابع الوفد الوزاري برئاسة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري جولته في مدينة الحسكة واطلع على واقع سوق الهال ومدى توافر مختلف المواد الغذائية فيها وعلى مخبز الحسكة الأول ومركز سوا لرعاية الشباب التابع لجمعية المودة الخيرية والتقى بمديري الدوائر الخدمية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في مبنى المحافظة.

وتركزت مطالب الحضور حول النهوض بالواقع الخدمي والمعيشي وشراء محصول الشعير من المساحات المرخصة ودعم مؤءسسة إكثار البذار وتأمين مادة الخميرة للأفران الخاصة وضبط عملية توزيع السلال الغذائية وإيصالها لمستحقيها ومعالجة ارتفاع الأسعار واتخاذ إجراءات عاجلة تخفف من الآثار السلبية للحصار الاقتصادي الجائر وزيادة الاهتمام بالواقع الصحي وتفعيل العمل في فرع السورية للتجارة ليأخذ دوره المطلوب في التدخل الإيجابي وكسر حالات الغلاء والاحتكار التي يقوم بها بعض التجار في القطاع الخاص وزيادة الاهتمام بجودة رغيف الخبز وإيجاد مصادر مياه بديلة دائمة تغذي مدينة الحسكة ومعالجة ضعف ضخ المياه في أحياء المدينة.

رئيس الوفد الوزاري أكد خلال الاجتماع ان الحسكة سلة غذاء سورية وسيتم تحديد رؤية خاصة لتطوير القطاع الزراعي فيها وتذليل الصعوبات التي تعترضه ولاسيما مواضيع تأمين مستلزمات الإنتاج وتسويق محصول الشعير وتوزيع الأراضي أملاك الدولة توزيعا نهائيا.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أشار إلى تقديم الدعم لمحافظة الحسكة بمبالغ مالية للتوسع في إقامة المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالوحدات الإدارية.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أشار إلى تعديل بعض الشروط الفنية الخاصة باستلام الاقماح بما يضمن استلام أكبر كمية منها والعمل على تذليل العقبات التي تعترض موسم التسويق ونقل المواد والعمل على إيصالها لجميع المواطنين والتغلب على جميع العقبات التي تعترض وصولها.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري أوضحت أن الوزارة تعمل على تطبيق آلية أكثر انضباطا لتوزيع السلال الغذائية وستتم متابعتها مشيرة إلى دعم الجمعيات الخيرية في الحسكة لإقامة المشاريع الصغيرة التي تعزز مواردها الذاتية.

محافظ الحسكة غسان خليل بين أن المواطنين في المحافظة بحاجة إلى خدمات كثيرة وهي مطالب محقة ولاسيما الجانب الصحي وموضوع المياه والكهرباء التي تتعرض للانقطاع والأضرار المستمرة نتيجة وجودها أو مرورها من مناطق وجود الاحتلال التركي ومرتزقته.

حضر الجولة والاجتماعات أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي حسن.