ايقاف آلاف الحسابات المزيفة الداعمة لأردوغان على تويتر

أعلنت شركة تويتر إيقاف آلاف الحسابات المزيفة في تركيا ضمن حملة منسقة لدعم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم واستهداف معارضيه.

وجاء في بيان صدر أمس عن الشركة التي تمثل إحدى أبرز مواقع التواصل الاجتماعي في العالم “إن شبكة من 7340 حسابا مزيفا نشرت تغريدات ومواد تصب في صالح أردوغان وحزب العدالة والتنمية تم رصدها وتعطيلها” مضيفا “الإشارات التقنية تشير إلى شبكة مرتبطة بجناح الشباب في حزب العدالة والتنمية الحاكم وتتضمن العديد من الحسابات المخترقة المرتبطة بمنظمات تنتقد أردوغان وحكومته وهذه الحسابات كانت أهدافا متكررة للقرصنة وجهود الاستحواذ من قبل الجهات الحكومية المحددة أعلاه”.

واستنادا إلى تحليل المؤشرات الفنية للشبكة وسلوكيات الحسابات تم استخدام مجموعة الحسابات المزيفة تلك والمعروفة بتضخيم الروايات السياسية الموالية لحزب العدالة والتنمية من أجل إظهار دعم قوي لأردوغان في وقت يعاني فيه الأخير من تراجع في شعبيته تمثل في خسارته العام الماضي مدنا كبرى في الانتخابات البلدية.

وكانت استطلاعات للرأي أجرتها مراكز عدة في تركيا مؤخرا أظهرت تراجع شعبية أردوغان وحزبه بسبب سياساته الداخلية والخارجية الفاشلة وخاصة طريقة تعامله مع انتشار وباء فيروس كورونا والتي أدت بمجملها إلى ركود اقتصادي كبير في البلاد.