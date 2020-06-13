طرطوس.. تسلّم الدفعة الثانية من عقد جبالات الكاماز الروسية الـ144

تسلّمت وزارة الأشغال العامة والإسكان الدفعة الثانية من جبالات (كاماز) الروسية الصنع البالغ عددها اثنتا عشرة في مرفأ الشركة العامة لمرفأ طرطوس بحضور سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان وصفوان أبو سعدى محافظ طرطوس وعليا محمود رئيس مجلس المحافظة ونائب رئيس المكتب التنفيذي بسام حمود وعضوي المكتب التنفيذي حسان ناعوس وأكرم عبد الجليل.

وقال عبد اللطيف: إن “الجبالات المستلمة تشكل الدفعة الثانية من العقد الموقع بين الوزارة وشركة (إستروي إكسبيرت) الروسية بعد الدفعة الأولى التي تم استلامها قبل أشهر”.

وكشف عبد اللطيف أن عدد الجبالات التي سيتم استلامها بموجب العقد يصل إلى 144 آلية وأن قيمتها ستسدد تقسيطاً على مدى سبع سنوات وستوضع الآليات بتصرف الشركات الإنشائية لتكون داعماً لها والذراع الأساسي لعملها لاسيما في مرحلة إعادة الإعمار القادمة وبنفس الوقت هي رسالة قوية لمتانة العلاقة السورية الروسية.

البعث ميديا || طرطوس – وائل علي