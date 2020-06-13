مخاوف من خروج فيروس كورونا في الولايات المتحدة عن السيطرة

حذر انطوني فاوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أن الارتفاع الكبير الذي سجلته ولايات أمريكية عدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قد يخرج عن السيطرة قريبا .

وقال فاوتشي لشبكة سي إن إن الإخبارية إن “الولايات المتحدة معرضة لزيادة في عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي” مشددا على أن “أي تجمعات شعبية يمكن أن تكون خطيرة للغاية” وتؤدي إلى تفش سريع للمرض وارتفاع أكبر في عدد الإصابات .

وأشار فاوتشي إلى أن “ارتفاع عدد حالات الإصابة في المشافي الأمريكية يمثل علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخاطئ” .

وتشهد نحو ست ولايات أمريكية ارتفاعا في عدد مرضى كورونا داخل المستشفيات حيث أعلنت ولايتا تكساس ونورث كارولاينا أمس تسجيل أكبر عدد للمصابين الذين دخلوا المشافي منذ ظهور الوباء .

وسجلت الولايات المتحدة 25 ألفا و601 حالة جديدة بفيروس كورونا أمس وفق إحصاءات جامعة جونز هوبكنز فيما بلغت عدد الوفيات جراء المرض 851 شخصا في يوم واحد فقط.

إلى ذلك أعلنت كيت براون حاكمة ولاية أوريغون أنها ستعلق طلبات بعض المناطق رفع قيود العزل بعدما سجلت الولاية أمس الأول ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية فيما أمر غاري هربرت حاكم ولاية يوتاه أمس معظم مناطق الولاية بوقف إجراءات رفع القيود بعد حدوث قفزة كبيرة في عدد الإصابات.

وكان خبراء أمريكيون في مجال الصحة حذروا مؤخرا من موجة ثانية لفيروس كورونا في مناطق عدة بالولايات المتحدة مع تجاوز عدد الوفيات في البلاد 114669 والإصابات عتبة المليونين.