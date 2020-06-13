ريف دمشق.. وقفة احتجاجية في الهامة رفضاً للعقوبات الأمريكية الجديدة

نظّم أهالي بلدة الهامة في ريف دمشق وقفة احتجاجية في ساحة البلدة تنديداً بما يسمى بالعقوبات الأمريكية الجديدة المسماة بـ “قانون قيصر”.

وعبروا عن وقوفهم إلى جانب الدولة السورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد في مواجهة الحرب الاقتصادية الظالمة التي تعيشها بلادنا, مؤكدين على ثقتهم بأن سورية قيادة وشعباً سوف تنتصر على هذه العقوبات, كما انتصرت على الحرب الإرهابية بوعي شعبها وصموده.

كما أكد المشاركون على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من قبل الحكومة, المتمثلة بتأمين حاجات المواطنين, ومراقبة الأسواق ومنع عمليات الاحتكار, مما يساهم بشكل كبير في خفض موجة غلاء الأسعار التي عانوا منها خلال الأيام الماضية.

وكانت الولايات المتحدة قد فعّلت عقوبات جديدة ضد القطاعات الحيوية في سورية, كاشفة من جديد عن نهجها الواضح بدعم الإرهاب وعرقلة محاربته وسرقة ثروات وخيرات بلادنا.

البعث ميديا || ريف دمشق