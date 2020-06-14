وزارة الصحة: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء ثلاث حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق وشفاء ثلاث حالات جديدة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ 177 إصابة شفيت منها 74 وتوفيت 6 حالات.

وكانت الوزارة أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي في السابع من الشهر الجاري بعد تسجيل 16 إصابة بالفيروس فيها نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سورية الأردن وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.