وزير الإعلام في تصريح خاص لـ البعث ميديا الزيارات الحكومية الميدانية تمكن من كشف الثغرات ووضع الحلول
أكد وزير الإعلام عماد سارة أهمية الزيارات التي تقوم بها اللجان الوزارية إلى المحافظات كونها زيارات ميدانية وقال وزير الإعلام في تصريح خاص لـ ” البعث ميديا ” تمكّن من الاطلاع على الفجوات و الثغرات و المشكلات التي لم تصل إلى الإدارات العليا.
وأكد الوزير سارة أن هذه الزيارات الميدانية يتم فيها تسجيل كل شيء و يتم الاستماع من المواطن حول المشاكل التي يعاني منها ومن خلال هذا الاطلاع تستطيع كوزارات من نقاشها و طرحها في مجلس الوزراء الوصول الى حلول و تسريع إنجاز المشاريع و خاصة القضايا التي تتعلق بالاحتياجات الأساسية، فعندما زرنا نبع السن كان لابد من وضع جداول زمنية و هذا ماتم الاتفاق عليه لانجاز معالجة بعض التسريبات من خلال الأنابيب و كيفية معالجتها و الحد من هدر المياه في البحر و تأمين المياه النقية الصافية لتصل إلى جميع أهالينا في القرى لئلا يعانون في مواسم الجفاف.
و قال الوزير سارة: أعتقد أن الزيارات الميدانية تعطي قوة لأي إداري ليطلع مباشرة على وجع المواطن من خلال الاستماع إليه و عندما تتم المشاهدة المباشرة ميدانيا في الشارع و يعمل بكل جدّ و حبّ و نشاط لمعالجة هذا الوجع و تجاوزه بعد وضع الحلول المناسبة من خلال إيجاد الحلول بهدف المعالجة.
البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة