انخفاض بالحرارة وهطولات مطرية متوقعة فوق المناطق الساحلية والقلمون

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارت جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام خلال ساعات النهار يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل فوق المناطق الساحلية ومنطقة القلمون لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق بينما تكون الأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية توالي غدا درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في معظم المناطق وأعلى من معدلاتها في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والجنوبية الغربية والشمالية الشرقية وأجواء باردة نسبيا خلال ساعات الليل.