تجارة اللاذقية تضبط كميات من الدقيق التمويني مُعدة للاتجار بها

بالتعاون مع الجهات المختصة ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية مستودعاً في إحدى قرى ريف اللاذقية يحوي كميات كبيرة من الدقيق التمويني بغرض الاتجار بها.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر السوسي بين أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بمخالفة حيازة الدقيق التمويني واستخدامه لغير الغاية المخصص لها، ومصادرة 387 كيس دقيق تمويني من إنتاج مطحنتي الساحل وجبلة و52 كيس عوري و218 كيس دقيق مجهول المصدر.

ولفت إلى أنه تم سحب عينة من الدقيق المجهول المصدر للتأكد من صلاحيته إضافة إلى إغلاق المستودع بالشمع الأحمر وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص.