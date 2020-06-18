قمر اصطناعي لرصد الأرض

أطلقت الصين قمراً اصطناعياً جديداً لرصد الأرض من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين في الساعة 3:19 عصر الأربعاء، بتوقيت بكين.

يعد القمر الاصطناعي “قاوفن-9 03″، الذي أرسل إلى المدار بواسطة الصاروخ الحامل لونج مارش-2 دي، قمراً اصطناعياً رادارياً للاستشعار عن بعد بدقة تصل إلى متر، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وسوف يستخدم هذا القمر الاصطناعي بشكل أساسي لمسح الأرض، وتخطيط المدن، وتأكيد ملكية الأراضي، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير إنتاجية المحاصيل، والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، وتقديم معلومات عن بناء الحزام والطريق.

وتم إرسال قمرين اصطناعيين آخرين إلى الفضاء، بواسطة الصاروخ الحامل نفسه.

وتولت جامعة تشجيانج تطوير أحد هذين القمرين، وسوف يستخدم في اختبار تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية الصغيرة (البيكو والنانو).

وطورت الشركة الصينية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في بكين القمر الاصطناعي الثاني، وسوف يستخدم لجمع معلومات عالمية حول أوضاع السفن والطيران وإنترنت الأشياء