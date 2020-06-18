لليوم الثاني.. الوفد الحكومي يتابع جولته في اللاذقية

اطلع الوفد الحكومي في مستهل اليوم الثاني لزيارته إلى محافظة اللاذقية على أعمال إنجاز مشروع سد فاقي حسن في البسيط و مشروع الزراعات الأسرية في قرية الفلاح وفي بداية جولته صباح اليوم اطلع على سير العمل في مشروع انشاء سد الشيخ فاقي حسن في منطقة البسيط الذي ينفذه فرع مؤسسة الاسكان العسكرية 2 و تجاوزت نسبة التنفيذ فيه حوالي 62.5 بالمئة.

مدير الموارد المائية المهندس نبيل حسن قدم عرضا عن المشروع، مبينا ان الكلفة الإجمالية للسد تبلغ اكثر من 6.5 مليارات ليرة ويخزن نحو 1.776 مليون متر مكعب من المياه والحجم المفيد للتخزين يصل إلى 1.616 مليون متر مكعب ويستهدف بشكل أساسي تأمين مياه الشرب لنحو 300 ألف نسمة مع إمكانية إرواء 300 هكتار من الأراضي الزراعية.

ويبلغ ارتفاع جسم السد 53.70 مترا ويتم تأمين مياه الشرب والري عبر مأخذ يعطي غزارة تقدر بـ 370 ليترا بالثانية في أي لحظة من السنة يتم توزيعها بين مياه الشرب والري حسب الحاجة.

ونهر الشيح حسن دائم الجريان مياهه نقية ويتم سحب عينات منه لمراقبتها في مخبر مكافحة التلوث بالهيئة العامة للموارد المائية كما تتم مراقبة جريانه بشكل دائم.

ومن ضمن المشروعات التي تدعمها وزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع المستوى المعيشي للاسر الريفية “مشروع الزراعات الاسرية” الذي يتم من خلال تقديم شبكة ري لحديقة اسرية مع مجموعة اصناف بذار متنوعة.

الوفد الوزاري زار اليوم قرية الفلاح في ريف اللاذقية الشمالي واطلع على عدد من مواقع الانتاج للمستفيدين من المشروع واكد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم استعداد المحافظة لدعم موارد الري لهذه المشروعات عبر اقامة خزانات ارضية.

من جانبها لفتت المهندسة رباب وردة رئيس دائرة تنمية المراة الريفية في مديرية الزراعة الى انه تم توزيع 8580 منحة في اللاذقية على ثلاثة مراحل منها 1500 منحة في المرحلة الاخيرة، مبينة ان حصة اهالي قرية الفلاح منها بلغت 112 منحة، مشيرة الى ان المشروع يسهم في رفع المستوى المعيشي للاسر عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي لها وبيع الفائض عنها وتصنيعه.

بدورها أكدت احدى المستفيدات من المشروع خولة عبد الرحيم ان المنحة من شبكة ري حديثة واصناف من البذار والدعم المتواصلمن الزراعة ساعدها مع اسرتها في تامين احتياجاتها وتحسين دخلها.

البعث ميديا- اللاذقية: مروان حويجة