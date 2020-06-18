وفد حكومي يزور محافظة السويداء ويطلع على الواقع الخدمي فيها

زار وفد حكومي اليوم محافظة السويداء واطلع على واقع تنفيذ بعض المشاريع الخدمية.

وفي مبنى المحافظة استمع أعضاء الوفد إلى واقع تنفيذ خطط المؤسسات الحكومية ومطالبها حيث طالب الحضور بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة للتخفيف عن الأسر في هذه الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن في ظل علاء الأسعار مؤكدين ضرورة توسيع دائرة الاستيراد وعدم ربطه بعدد محدد من التجار والإسراع برفد منافذ السورية للتجارة بالمواد التموينية وكذلك دعم المحافظة بآليات نظافة واطفاء وإعادة العمل بتنفيذ مشروع معمل تاميكو ودعم مجلس مدينة السويداء ماديا لتنفيذ وصيانة الطرق وخطوط الصرف الصحي والإسراع بإنجاز دراسة مشروع إرواء المناطق الشرقية والشمالية الشرقية والذي تصل كلفته إلى ١٠ مليار ليرة وتامين مستودعات وآليات خدمة لفرع إكثار البذار

وفي الشأن الزراعي أكد الحضور أهمية إعادة تأهيل آبار الحزام الاخضر وإقامة ورشات ألبان وأجبان وتنفيذ مشتل لإنتاج الغراس المثمرة

رفع أسعار مادتي التفاح والعنب بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج وإدراج مادة الحمص ضمن المحاصيل الزراعية وأحداث فرع للحبوب في المحافظة وتأمين الادوية الزراعية و البيطرية عن طريق الحكومة والغاء الوكالات الحصرية بهذا المجال وتأمين مادتي الذرة والصويا عن طريق المؤسسة العامة للدواجن وإعفائها من الضرائب والرسوم حفاظا على هذا القطاع من الانهيار وكذلك رفد مشروع تطوير الأراضي الزراعية بالكوادر والاليات لإدخال مساحات زراعية جديدة بالاستثمار والاهتمام بعملية التصنيع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعمه كي يستطيع المزارعون القيام بدورهم في العملية الزراعية

وأشار أعضاء الوفد الوزاري أن كافة المطالب سيتم متابعتها ووضع برنامج زمني للمشاريع التي يمكن تنفيذها مشيرين إلى وجود تعديلات لقانون التموين تشمل تشديد العقوبات بحق المحتكرين والمتلاعبين بالاسعار وأنه رغم العقوبات الاقتصادية لم تنقطع اي سلعة من الأسواق وتم تقديم كافة التسهيلات لضمان استمرار توفر المواد

واطلع الوفد الذي يرأسه وزير الاتصالات اياد الخطيب وعضوية وزير العدل المستشار هشام الشعار ووزير التجارة الخارجية سامر خليل

ورافع ابو سعد وزير الدولة لشؤون تنمية مشاريع المنطقة الجنوبية ومعاون وزير الموارد المائية والرفيق فوزات شقير أمين فرع الحزب وهمام ديبات محافظ السويداء على تحضيرات مديرية التربية للعملية الانتخابية وواقع العمل في سوق الهال والمنطقة الصناعية في ام الزيتون

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك