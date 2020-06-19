صدور نتائج الاستئناس الحزبي لاختيار كتلة البعث في مجلس الشعب عن محافظة طرطوس

أعلنت قيادة فرع طرطوس للحزب نتائج الاستئناس الحزبي لاختيار كتلة البعث في مجلس الشعب عن محافظة طرطوس بمعدل عشرة رفاق للفئة أ وعشرة رفاق للفئة ب بحضور الرفيق مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام والرفاق محمد حسين أمين طرطوس للحزب وأعضاء قيادة الفرع.

علماً أن عدد المشاركين في الاستئناس الحزبي بلغ ٢٢٤٣ ناخباً وناخبة وعدد المرشحين ١٥٦ مرشحاً ومرشحة للفئتين أ – ب وقد فاز الرفاق والرفيقات وفق تسلسل أصواتهم وهم:

الفئة أ : باسل سلمان عيسى ١١٥٩ – أحمد علي حسن ٩٦٤ – محمد جري ٨٦٨ – سهام العثمان ٨٥٢ – عباس عز الدين عباس ٧٤٠ – رانيا محسن حسن ٧٣٧ – هاني علي خضور ٦٥٦ – هيثم يحيى محمد ٦٢٧ – هبة الضابط ٦١١ – خلود جديد ٦٠٣.

الفئة ب : طوني عزيز حنا ٨٦٩ – أيمن علي عبد الكريم بلال ٨٥٩ – نصر محمود حسن ٨٠٢ – رامي محمد صالح ٧٠٧ – مازن كمال عبد الكريم ٧٠٣ – عبد الناصر محمد حرفوش ٦٦٦ – غازي وجيه ديب ٦٢٥ – يونس ابراهيم حمدوش ٥٥٠ – أكرم فايز عبد الجليل ٥٤٥ – ياسين محمود ابراهيم ٥٢٠ .

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي