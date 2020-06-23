ارتقاء عدد من المدنيين وجرح آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة بمحيط رأس العين

أدى انفجار سيارة مفخخة عند دوار تل حلف بمحيط مدينة رأس العين المحتلة إلى استشهاد عدد من المدنيين وجرح آخرين.

وقالت مصادر أهلية لمراسل سانا إن سيارة مفخخة انفجرت أمام تجمع للمحال التجارية عند دوار تل حلف في محيط مدينة رأس العين التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين كحصيلة أولية وإصابة آخرين وإحداث أضرار مادية في مكان الانفجار.

ورجحت المصادر ارتفاع عدد الضحايا كون المنطقة المستهدفة مكتظة بالسكان وتضم سوقاً تجارية ونقطة انطلاق مركبات النقل التي تصل إلى الريف الغربي لرأس العين.