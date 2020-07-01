أمريكية تلد وهي واقفة في الشارع «صور+فيديو»

شهدت مدينة مارجيت بولاية فلوريدا الأمريكية موقف غريب، حيث وضعت أم مولودها في موقف سيارات مركز الولادة.



ووفقا لصحيفة The Sun Best كانت سوزان أندرسون وزوجها جوزيف أندرسون، أمام مركز Natural BirthWorks فى مدينة مارجيت، وقبل وصولها إلى المركز فاجأت آلام المخاض سوزان وبدأ الجنين في الخروج، ولم تستطع التحرك ووقفت ثابتة فى مكانها لتضع طفلها وهي واقفة في الشارع.

وأشارت الصحيفة إلى أن سوزان كانت في طريقها إلى مركز الولادات الطبيعية بعدما شعرت بآلام الولادة، حيث كان من المنتظر أن تضع طفلها في الماء، وعلى الفور حملها زوجها داخل السيارة، وتحرك بها بأقصى سرعة مخالفًا قواعد المرور حتى يصل في الموعد المناسب إلى دار الولادة، لكن على بعد 3 دقائق فقط من المكان وبمجرد نزولها من السيارة بدأ جنينها في الخروج ولم تستطع الانتظار.

وأوضحت الصحيفة أن الولادة تمت داخل موقف السيارات الخاص بالمركز، حيث وقفت الأم في مكانها، بينما أسرع زوجها إلى داخل المركز مستغيثا، لتسرع الطبيبة المختصة بالولادة لمساعدتها حتى خرج الجنين من بين قدميها وهي واقفة في خلاء الشارع، فى ذلك الوقت شاهد الواقعة فردان من أفراد الشرطة تصادف وجودهما في المكان، بالإضافة إلى شخص ثالث، يبدو أنه استغرب الموقف فقام بتصويره بواسطة الهاتف المحمول.

من جانبها، قال الأم سوزان إنها كانت بحاجة لدقائق قليلة جدًا حتى تسلم أمرها للأطباء فى مركز الولادة، وكانوا في انتظارها لوضعها في الماء كما حدث قبل عامين حين وضعت طفلها الأول، لكن المولود الجديد قرر أن يخرج وأمه واقفة على قدميها في الشارع.

الأم وطفلتها بعد الولادة

