مجددا..الصين تدعو لوقف التدخل في شؤونها الداخلية

حثّت الصين مجددا الدول الأجنبية على وقف التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في تصريحات اليوم: إن “الدول الأجنبية يجب أن تنظر إلى الوضع في هونغ كونغ بشكل موضوعي”، مؤكدا أن بكين لن تسمح بالتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وفقا لما نقلته “رويترز”.

وتأتي هذه التصريحات ردا على مواقف الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بشأن إقرار الصين لقانون الأمن الوطني الجديد الخاص بهونغ كونغ.

بدوره اعتبر جانغ شياو مينغ نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة الصيني أن اعلان بعض الدول أنها ستفرض عقوبات قاسية على بعض المسؤولين الصينيين على خلفية إقرار قانون الأمن الوطني يمثل “منطق عصابات”.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ وقع أمس قانون حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ بعد إقراره من قبل المجلس التشريعي الأعلى.