02, 07, 2020 - 12:12 مساءً

إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

دولي-سياسة   14

أدى إطلاق نار على طريق سريع في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية لإصابة أربعة أشخاص على الأقل.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية قالت شرطة المدينة اليوم: إن أربعة ركاب أصيبوا بجروح بعد إطلاق النار على السيارة التي كانوا يستقلونها على الطريق السريع بعد ظهر أمس، مضيفة أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيات في المنطقة لتلقي العلاج.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة نظرا لانتشار ثقافة العنف وانتشار حيازة السلاح الفردي بموجب الدستور الأمريكي دون أي ضوابط.

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