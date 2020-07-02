رابع أيام ملتقى طرطوس الثاني

بمقطوعات موسيقية وغنائية ملأت فرقة المجد الموسيقية للمحترفين مسرح قصر الثقافة بالمركز الثقافي العربي بطرطوس.

الحفل الذي أقيم ضمن رابع أيام فعاليات ملتقى طرطوس الثاني تحدث عنه عمار عباس مدير الفرقة بأنه تم خلاله عزف باقة من المقطوعات الموسيقية إضافة إلى بعض الأغاني الشرقية مثل “زي الهوا” و”مداح القمر” لعبد الحليم حافظ وأغنية “هذه ليلتي” و”من أجل عينيك” لأم كلثوم.

أدخلت الفرقة آلات موسيقية غربية كآلة الغيتار إلى جانب آلات عربية كالعود والطبلة والرق لخلق تمازج فني جميل ضمن مسعى الفرقة في تقديم الطرب الأصيل والموسيقى الشرقية منذ تأسيسها قبل عام كونه يمثل الهوية الفنية الراقية وطابعنا الموسيقي الخاص.

مجموعة إيمار تأسست عام 2005 وتضم شبابا من عمر 14 عاما حتى سن العشرين جميعهم حازوا على المراتب الأولى على مستوى سورية في رواد الطلائع والشبيبة بالعزف على الآلات الموسيقية حيث عزفوا على العود والكمان والقانون والغيتار والفيولا والإيقاع مساهمة من المجموعة في خلق الذائقة الفنية السمعية ونشر رسالة المحبة والسلام.

وتخلل الحفل مشاركة للشاب علي محمد من ذوي الإعاقة بالعزف المنفرد على آلة العود إضافة إلى مشاركة الطفلة يمار فياض ابنة الشهيد فراس بالعزف على الكمان.