بتهمة الخيانة العظمى.. اعتقال مستشار مدير وكالة روسكوسموس الروسية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” اليوم عن اعتقال مستشار مدير عام الوكالة إيفان سافرونوف بتهمة “الخيانة العظمى”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوكالة قولها في بيان: “يفيد المكتب الصحفي لشركة روسكوسموس الحكومية بأن السلطات الأمنية احتجزت مستشار المدير العام للشركة الحكومية إي. إي. سافرونوف المتهم بموجب المادة 275 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي بـ “خيانة الدولة العظمى” مضيفا إن الاعتقال لا يتعلق بعمله الحالي في شركة روسكوسموس.

وذكر البيان أن إجراءات التحقيق جارية حاليا وأن الشركة تقدم جميع أنواع المساعدة لسلطات التحقيق.

وفي السياق نفسه أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان أن سافرونوف مشتبه في نقله معلومات سرية لحلف شمال الأطلسي “ناتو” وكان موكلا بتنفيذ مهام لإحدى وكالات الاستخبارات التابعة للحلف وجمع وتسليم أسرار الدولة المتعلقة بالتعاون العسكري التقني والدفاع والأمن في روسيا لمندوب الناتو.