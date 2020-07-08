الخارجية الروسية: التسوية في ليبيا تستلزم الوقف الفوري للعمليات العسكرية

نقلت وكالة سبوتنيك عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله اليوم خلال لقاء عبر الفيديو مع وزراء خارجية الترويكا التابعة للاتحاد الأفريقي التي تضم جمهورية مصر وجنوب أفريقية والكونغو الديمقراطية “من الناحية العملية لا يمكن تحقيق ذلك سوا من خلال التوقف فورا عن الأعمال القتالية ووقف محاولات تقدم كل من الجماعات المسلحة غربا وشرقا في أي اتجاه”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أعلن في وقت سابق أن بلاده تتواصل مع جميع البلدان التي قد يكون لها تأثير على تسوية الوضع في ليبيا من خلال الأمم المتحدة.