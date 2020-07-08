حلب.. القبض على شخص يُصرف عملات أجنبية بدون ترخيص

ألقى فرع الأمن الجنائي بحلب القبض على شخص يزاول مهنة تصريف العملات الأجنبية بدون ترخيص.

حيث أوضحت وزارة الداخلية أنه بناء على معلومات حول قيام أحد الأشخاص بتصريف النقد الأجنبي، الدولار، والتعامل به بسعر السوق السوداء في حلب، ومن خلال المتابعة والبحث، تمكنت دورية من فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض عليه وبحوزته خمسة آلاف دولار أمريكي.

ولفتت الوزارة إلى أنه بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بمزاولة مهنة تصريف العملات الأجنبية لقاء المنفعة المادية، مشيرة إلى أن الفرع صادر المبلغ المذكور وتسليمه إلى مصرف سورية المركزي، إضافة لتنظيم الضبط اللازم، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.