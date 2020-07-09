الاتحاد الآسيوي يعلن استكمال دوري الأبطال وكأس الاتحاد في أيلول المقبل

وقال الاتحاد في بيان نشره اليوم على موقعه الإلكتروني إن استكمال المسابقتين سيتم بنظام التجمع أي إقامة المباريات في مكان واحد بما يشبه ما سيعتمده الاتحاد الأوروبي UEFA لاستكمال مسابقتيه للأندية أيضاً.

ويستكمل الدور الأول بين الـ 14 من أيلول والـ 24 منه على أن تقام أدوار خروج المغلوب من ثمن النهائي إلى نصف النهائي بنظام مباراة واحدة بدلاً من الذهاب والإياب وذلك في الفترة بين الـ 26 من أيلول وحتى الثالث من تشرين الأول.

أما مسابقة الأندية الثانية لكأس الاتحاد فيستكمل دور مجموعاتها اعتباراً من الـ 23 من أيلول على أن تقام المباراة النهائية في الـ 12 من كانون الأول ووفق الصيغة نفسها لدوري الأبطال.

وسيستكمل الاتحاد مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 خلال تشرين الأول وتشرين الثاني.