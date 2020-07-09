الجهات المختصة تفكك عبوات ناسفة بريف حمص

فككت الجهات المختصة عدداً من العبوات الناسفة زرعها إرهابيو تنظيم “داعش” على إحدى نقاط الربط الغازية في محيط مدينة السخنة نحو 70 كم عن مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وأكد مصدر ميداني في تصريح لـ”سانا” أنه خلال “التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات الأمنية المختصة في تدمر مع أفراد المجموعة الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها مؤخراً في منطقة جبل العمور والتي تسللت من القاعدة الأمريكية في منطقة التنف اعترفوا بزرع عدد من العبوات الناسفة على إحدى نقاط الربط الغازية في محيط مدينة السخنة”.

ولفت المصدر إلى أن “عناصر الهندسة في الجهات المختصة بتدمر تمكنت من تفكيك العبوات ومن ثم تفجيرها لاحقا دون إحداث أي أضرار في المنشآت الغازية الحكومية” مشيراً إلى أن “العبوات الناسفة كان بعضها موصولاً على التسلسل وبعضها الآخر على التفرع بهدف تفجيرها على التتابع بالتحكم بها عن بعد لاسلكيا”.

وقضت الجهات المختصة في تدمر في السابع من الجاري في كمين محكم على 3 إرهابيين وألقت القبض على 3 آخرين في منطقة جبل العمور شمال غرب منطقة السخنة كانوا تسللوا من القاعدة الأمريكية غير الشرعية في منطقة التنف باتجاه منطقتي التوينان وجبل البشري في عمق البادية السورية.