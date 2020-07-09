اللاذقية.. المحافظة تطلق مركز خدمة المواطن في القرداحة

أطلقت محافظة اللاذقية اليوم العمل بمركز خدمة المواطن بمدينة القرداحة ضمن خطة التوسع الافقي في هذه المراكز لتبسيط الاجراءات وتسهيلها امام المواطنين لتكتمل معه حلقة مراكز الخدمة في جميع مدن المحافظة.

وأوضح محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم خلال افتتاحه المركز أن وضع المركز بالخدمة هو استكمال لما بدأه الوفد الحكومي خلال الشهر الماضي, حيث تم افتتاح مركزين مماثلين في كل من جبلة والحفة وذلك ضمن الجهود لتبسيط وتسهيل الاجراءات ليتبعها العمل على تنفيذ مراكز خدمة مصغرة في عدد من البلدات.

ولفت السالم إلى متابعة المحافظة كافة المشروعات والتوسع في الأسواق الشعبية وغيرها لتامين الخدمات المطلوبة للمواطنين .

من جهته أشار رئيس مجلس مدينة القرداحة المهندس علي القوزي إلى أن المركز بمساحة 320 متر مربع ونفذته ورشات فرع مؤسسة الاسكان العسكرية فرع 2 بكلفة 275 مليون ليرة سورية من بناء و إكساء وتجهيزات كهربائية وحاسوبية.

ولفت إلى أنه يخفف من الأعباء على المواطنين نتيجة قربه من كراج الانطلاق لاسيما أن معظم دوائر الجهات العامة ليست مجتمعة في مكان واحد رغم نقل بعض الدوائر العامة الى المنطقة نفسها في الكراج.

وعلى غرار مركزي الحفة و جبلة سيقدم المركز عدة خدمات منها ما يتعلق بخدمات وزارة الداخلية من بيانات الشؤون المدنية وادارة السجل العدلي إضافة إلى 4 خدمات تتعلق بعمل مجلس مدينة القرداحة.

وتشمل مخططات دلالة وكروكي وعامة وشرح تنظيمي وفق مدير فريق تبسيط الإجراءات بالمحافظة المهندس أحمد حمودي.

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة