وزارة الصحة: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة حالتين

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء حالتين ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

ولفتت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه إلى أن عدد الحالات المسجلة إصابتها بفيروس كورونا في سورية بلغ حتى الآن 439 حالة شفي منها 138 حالة وتوفيت 21 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.