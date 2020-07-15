16, 07, 2020 - 4:49 صباحًا

البيان الانتخابي لحزب البعث العربي الإشتراكي بين الواقع والطموح – الجزء الأول (فيديو)

B tv-أخبار البعث-انتخابات مجلس الشعب الدور التشريعي الثالث-  31

#البث_المباشر || (البيان الانتخابي لحزب البعث العربي الإشتراكي بين الواقع والطموح) ..ضيوف الحلقة:- الرفيق المهندس مصطفى مثبوت رئيس مكتب الفلاحين في فرع اللاذقية للحزب .- الأستاذ بسام هاشم مدير التحرير في دار البعثيدير الحوار بلال ديب مدير موقع البعث ميديا

تم النشر بواسطة ‏شبكة البعث ميديا‏ في الأربعاء، ١٥ يوليو ٢٠٢٠

(البيان الانتخابي لحزب البعث العربي الإشتراكي بين الواقع والطموح) ..
ضيوف الحلقة:
– الرفيق المهندس مصطفى مثبوت رئيس مكتب الفلاحين في فرع اللاذقية للحزب .
– الأستاذ بسام هاشم مدير التحرير في دار البعث
يدير الحوار بلال ديب مدير موقع البعث ميديا

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