البيان الانتخابي لحزب البعث العربي الإشتراكي بين الواقع والطموح – الجزء الأول (فيديو)
#البث_المباشر || (البيان الانتخابي لحزب البعث العربي الإشتراكي بين الواقع والطموح) ..ضيوف الحلقة:- الرفيق المهندس مصطفى مثبوت رئيس مكتب الفلاحين في فرع اللاذقية للحزب .- الأستاذ بسام هاشم مدير التحرير في دار البعثيدير الحوار بلال ديب مدير موقع البعث ميديا
تم النشر بواسطة شبكة البعث ميديا في الأربعاء، ١٥ يوليو ٢٠٢٠
(البيان الانتخابي لحزب البعث العربي الإشتراكي بين الواقع والطموح) ..
ضيوف الحلقة:
– الرفيق المهندس مصطفى مثبوت رئيس مكتب الفلاحين في فرع اللاذقية للحزب .
– الأستاذ بسام هاشم مدير التحرير في دار البعث
يدير الحوار بلال ديب مدير موقع البعث ميديا