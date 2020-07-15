اللجان الانتخابية في السويداء تؤدي اليمين القانونية

استعداداً لانتخابات مجلس الشعب المقررة في 19 تموز الجاري، أدى رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية في محافظة السويداء اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية.

وقدم رئيس اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في محافظة السويداء القاضي إحسان فهد عرضاً للتعليمات الانتخابية ومهام لجان الصناديق والمراكز الانتخابية والدور المطلوب منها لضمان نجاح العملية الانتخابية وحسن سيرها وذلك وفق ما نصت عليه التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات.

كما أشار فهد إلى أن اللجنة وبالتعاون مع المحافظة حددت 346 مركزاً انتخابياً، توزعت في مدن السويداء وصلخد وشهبا وما يتبع لها، وشكلت 346 لجنة تضم كل منها رئيساً وعضوين في كل مركز انتخابي، وجرى توزيع الصناديق بشكل يضمن سهولة وصول المواطنين إليها وممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم بمنتهى الحرية.

من جانبه لفت أمين عام محافظة السويداء وسيم عز الدين إلى أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات هو تعبير عن تقديرنا لتضحيات جيشنا الباسل وانتصاراته على الإرهاب والإرهابيين على امتداد مساحة الوطن ووفاء لدماء شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل عزة الوطن وأمنه واستقراره،‏ مشيراً إلى أننا جميعاً مطالبون اليوم باختيار من هو جدير بالفعل بأن يمثل الشعب ويعمل لما هو لمصلحة الشعب وخير الوطن.

هذا وتتابع قيادة فرع الحزب في المحافظة عقد اللقاءات الجماهيرية الشعبية دعما لقائمة الوحدة الوطنية في مختلف مناطق المحافظة بحضور الرفيق أمين الفرع اللواء فوزات شقير والرفاق أعضاء قيادة الفرع والرفاق أمين وأعضاء قيادات الشعب الحزبية و المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والرفاق مرشحي قائمة الوحدة الوطنية.

وأكد الرفاق المشاركون في اللقاءات على أهمية عملية الاستئناس الحزبي التي جرت بكل حرية وديمقراطية ونزاهة وتنظيم، مشيرين الى ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها عرسا وطنيا يتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري،

الرفيق أمين الفرع أكد على أن مسؤولية التحفيز للمشاركة في العملية الانتخابية لا تقل أهمية عن مسؤولية المشاركة بحد ذاتها وهي واجب وطني شامل لا يفر منه أحد مهما كان موقعه أو منصبه أو انتماؤه.

البعث ميديا-السويداء:رفعت الديك