ساعاتي: المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني يجب على الجميع السعي لإنجاحه كل حسب موقعه
شدد الرفيق الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب المركزي على ضرورة مشاركة جميع كوادر جامعة دمشق في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث لعام 2020، مشيراً إلى أن المشاركة حق وواجب وطني يجب على الجميع ممارسته.
وذلك خلال لقاءه الرفاق في قيادة فرع جامعة دمشق وأمناء و قيادات الشعب الحزبية وقيادات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في الجامعة.
وأشار الدكتور ساعاتي إلى أن الحزب أظهر عبر الاستئناس الأخير ديناميكية عالية وتحديثاً ممارساتياً هاما وفعلاً ديمقراطياً عميقاً، مؤكداً على أهمية التجربة بحد ذاتها حتى ولو شابها بعض السلبيات والتي كُلف البعث باجراء حوارات حولها خلال الاجتماع الأخير برئاسة الرفيق الأمين العام للحزب.
وأكد الرفيق ساعاتي أن تمثيل العنصر الشبابي في مرشحي البعث هذا العام يدل وبشكل كبير على أن البعث حزب حي، يعبر عن تطلعات الشباب وهمومهم كما يعبر عن حقوقهم ويصونها.
مشدداً على ضرورة التعبير عن رأي المواطنين عبر حثهم على ممارسة حقهم الانتخابي وواجبهم الدستوري ، لأن نجاح عملية الانتخابات هو أحد أشكال إفشال مشاريع المتآمرين على سورية.
حضر اللقاء الرفاق الدكتور خالد الحلبوني أمين الفرع ورئيس جامعة دمشق الرفيق الدكتور ماهر قباقيبي وأعضاء قيادة الفرع.