ساعاتي: المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني يجب على الجميع السعي لإنجاحه كل حسب موقعه

شدد الرفيق الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب المركزي على ضرورة مشاركة جميع كوادر جامعة دمشق في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث لعام 2020، مشيراً إلى أن المشاركة حق وواجب وطني يجب على الجميع ممارسته.

وذلك خلال لقاءه الرفاق في قيادة فرع جامعة دمشق وأمناء و قيادات الشعب الحزبية وقيادات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في الجامعة.