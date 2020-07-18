إيران تسجل 188 وفاة و2166 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 271606 بينما ارتفعت الوفيات إلى 13979 موضحة ان إجمالي المتعافين بلغ 223300 شخص.

عربياً في سلطنة عمان تم تسجيل 1311 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 65504 بينما تم تسجيل 10حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 308.

وفي الإمارات أعلنت وزارة الصحة تسجيل 289 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 56711 بينما تم تسجيل وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات 338.

وفي قطر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 410 اصابات جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 106308 بينما تم تسجيل وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات 154.

أما في ألمانيا فأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 529 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 201372 بينما تم تسجيل وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9083.

وفي الفلبين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 113 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 1773 بينما تم تسجيل 2357 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 65304.

وفي اندونيسيا أعلن المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو تسجيل 1752 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 84882 إصابة بينما تم تسجيل 59 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 4016.