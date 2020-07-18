البنتاغون يكشف إرسال النظام التركي ما يقارب الـ 4 آلاف مرتزق إلى ليبيا

كشف تقرير جديد لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان جند خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الجاري ما يقارب الـ 4 آلاف من الإرهابيين المرتزقة في سورية وتركيا وأرسلهم إلى ليبيا لتحقيق أطماعه ومؤامراته التوسعية التي تخطت حدود سورية ووصلت إلى الأراضي الليبية الغنية بالنفط والثروات.

وأوضح التقرير الفصلي الذي يغطي الربع الأول من العام الجاري ونشرته وكالة اسوشيتد برس أن النظام التركي قدم أموالاً وعرض الجنسية التركية على آلاف المرتزقة مقابل التوجه للقتال في ليبيا كما أنه قام بإرسال ما بين 3500 و3800 مرتزق إلى هناك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وكان موقع إنفيستيغاتيف جورنال البريطاني كشف في وقت سابق أن النظام التركي يجند مرتزقته الإرهابيين في سورية لإرسالهم إلى ليبيا مقابل ألفي دولار شهرياً.

وبحسب التقرير فإن 300 مرتزق جندهم النظام التركي في سورية وصلوا إلى ليبيا في نهاية نيسان الماضي لافتاً إلى أن تركيا نشرت أيضاً عدداً غير معلوم من العسكريين الأتراك في ليبيا خلال الفترة ذاتها.

ووثقت تقارير إعلامية كثيرة مواصلة أردوغان نقل آلاف المرتزقة الإرهابيين من شمال سورية إلى ليبيا برفقة جنود أتراك وبدعم وتمويل من مشيخة قطر لدعم ميليشيات حكومة فايز السراج كما أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن مخابرات النظام التركي تقوم بنقل عناصر تنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين من سورية إلى ليبيا.