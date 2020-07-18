الجو حار نسبياً.. ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 6 درجات مئوية والجو صحو وحار بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…