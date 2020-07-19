اللجنة القضائية العليا للانتخابات تعلن إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث بعد تمديد فترة الاقتراع لمدة أربع ساعات في جميع المراكز بالمحافظات كافة.

وأوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي سامر زمريق في تصريح لـ سانا أن لجان مراكز الانتخاب ستبدأ بعد الإغلاق مباشرة بفرز الأصوات وذلك بحضور المرشحين ووكلائهم ووسائل الإعلام لافتاً إلى أنه لم يسجل وجود أي خروقات أو مخالفات في سير العملية الانتخابية.

وبين زمريق أن لجنة مركز الانتخاب تتولى إجراء فرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه وتنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة القضائية الفرعية وتمكين المرشحين أو وكلائهم ووسائل الإعلام من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات وتدوين ذلك في محضر خاص كما تبت لجان مراكز الانتخاب في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها مبرماً بهذا الشأن.

وشارك السوريون في هذا الاستحقاق لاختيار 250 عضواً لتمثيلهم في مجلس الشعب من 1656 مرشحاً بينهم 200 مرشحة عبر 7277 مركزاً انتخابياً في جميع المحافظات.