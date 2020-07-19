الهلال والرفاق أعضاء القيادة المركزية للحزب يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث في مركز دار البعث الانتخابي

أدلى الرفيق الأمين العام المساعد للحزب المهندس هلال الهلال والرفاق أعضاء القيادة المركزية للحزب بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث وذلك في مركز دار البعث الانتخابي.

وأكد الرفيق الهلال في تصريح له بعد الانتخاب أن هذه الانتخابات دليل على تمسك سورية بكافة استحقاقاتها الدستورية، وتعطي دروساً للعالم كيف تكون الديمقراطية وكيف تكون الانتخابات الشفافة النزيهة في بلد يقودها السيد الرئيس بشار الأسد.

وأشار الرفيق الهلال إلى أن الاقبال الجماهيري الضخم بعد تسع سنوات حرب هو مدلول للعالم على وقوف الشعب السوري دائماً خلف قيادته وخلف القائد بشار الأسد.

ورافق الرفيق الهلال عدد من الرفاق أعضاء القيادة المركزية للحزب، والرفيق المدير العام لدار البعث رئيس هيئة التحرير الدكتور عبد اللطيف عمران، ووزيري الإعلام والصحة.

عدسةالبعث ميديا – سوار ديب – مجد عمران‎