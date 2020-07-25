25, 07, 2020 - 7:03 مساءً

إصابة تشافي بفيروس كورونا

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أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة، ومدرب السد القطري، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب تشافي، عبر حسابه على “إنستجرام”: “اليوم لن أتمكن من مرافقة فريقي أثناء العودة إلى المسابقات الرسمية، لكن ديفيد باراتس سيشغل منصبي”.

وأضاف: “قبل بضع أيام، خضعت لاختبارات فيروس كورونا وفقًا للبروتوكول الطبي، وجاءت النتيجة إيجابية”.

وتابع: “أنا بخير تمامًا، وسأظل في الحجر الصحي حتى أتغلب على الفيروس، وعندما تسمح الأجهزة الطبية بالعودة، سأعود إلى روتيني اليومي وأعمل بشغف أكثر من أي وقت مضى”.

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