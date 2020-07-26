26, 07, 2020 - 10:45 مساءً

أساليب الدعاية الانتخابية في الدور التشريعي الثالث

B tv-  34

حوار حول ( أساليب الدعاية الانتخابية في الدور التشريعي الثالث )

ضيوف الحوار:

الرفيق م. رضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي .

والقاضي المستشار مخلص قيسية عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات .

يدير الحوار الرفيق بلال ديب

 

 

 

 

 

#مباشر || ( أساليب الدعاية الانتخابية في الدور التشريعي الثالث )ضيوف الحوار:الرفيق م. رضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي .والقاضي المستشار مخلص قيسية عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات .يدير الحوار الرفيق بلال ديب

تم النشر بواسطة ‏شبكة البعث ميديا‏ في الأحد، ٢٦ يوليو ٢٠٢٠

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