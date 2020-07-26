أساليب الدعاية الانتخابية في الدور التشريعي الثالث
حوار حول ( أساليب الدعاية الانتخابية في الدور التشريعي الثالث )
ضيوف الحوار:
الرفيق م. رضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي .
والقاضي المستشار مخلص قيسية عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات .
يدير الحوار الرفيق بلال ديب
#مباشر || ( أساليب الدعاية الانتخابية في الدور التشريعي الثالث )ضيوف الحوار:الرفيق م. رضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي .والقاضي المستشار مخلص قيسية عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات .يدير الحوار الرفيق بلال ديب
تم النشر بواسطة شبكة البعث ميديا في الأحد، ٢٦ يوليو ٢٠٢٠