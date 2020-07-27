موسوي: الاعتداء الأمريكي على طائرة ركاب إيرانية خطوة إرهابية بامتياز

أكدت إيران أن الاعتداء الأمريكي على طائرة ركاب إيرانية في الأجواء السورية “خطوة إرهابية بامتياز”، مبينة بأن الولايات المتحدة تمارس كل أنواع القرصنة البحرية والجوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: إن ما قامت به واشنطن يمثل “خطوة إرهابية وخطيرة تعارض كل الموازين والمقررات الدولية”، مؤكدا: أن إيران وعبر وزارة خارجيتها والأركان المسلحة ومنظمة الطيران المدني ستتخذ كل الإجراءات وستجعل أمريكا تندم على هذه الخطوة الإرهابية.

وجدد موسوي رفض إيران محاولات أمريكا فرض الضغوط والعقوبات عليها ومحاولاتها أيضا في تمديد فرض الحظر التسليحي، وقال: إن أمريكا تمارس الضغوط على دول مجلس الأمن وطهران، من جهتها عبرت للدول الصديقة وأعضاء المجلس عن رفضها لهذه الضغوط مشددا على مواصلة بلاده جهودها ونشاطاتها حتى تنال حقها الشرعي.