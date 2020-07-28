فوز الفهد تعلق حول قضية غسيل الأموال (فيديو)

علقت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة فوز الفهد على أنباء شمول اسمها ضمن قضية غسيل الأموال، التي أثارت الجدل مؤخرا في الكويت، بعد وصول الأمر للنيابة العامة وفتح تحقيقات حول الموضوع.

وقالت فوز الفهد في مقطع مصور: “طبعا الكل شاف اللي صار أمس وحبيت أطمن الكل، أولا حابة أشكر كل الناس اللي سألوا عني ودقوا علي واطمنوا علي، أنا بخير والأمور كلها بخير، إن شاء الله يا رب هذا فقط إجراء روتيني قانوني، من حق الدولة تحقق معانا فيه وفي أي شي تحس إن فيه شي”.

وتابعت: “يبون يسألون عنا، يشيكون علينا، أنا كشخص مستعدة أسويه، وكل شي إن شاء الله نظيف، ونفس ما قاعدة أقول أشكر الكل ورح أرد أقول أنا مقدرة كل شخص دق، دز مسج حاول يكلمني حاول يكلم أشخاص حوليني أهلي”.

وتوجهت فوز بالشكر لكل من اهتم بها، قائلة: “شكرا هذا الموقف بين لي وايد ناس قلبهم علي وبنفس الوقت أنا مرتاحة إني انحطيت بهذا الموقف، صح أنه يضايق لكن مرتاحة في نفس الوقت لأني أبي أخلص وإن شاء الله يا رب بإذن الله داخلة نظيفة وخارجة نظيفة”.

يذكر أن تقارير إعلامية كويتية كانت قد كشفت عن قائمة تضم 10 أسماء من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ضمت فوز الفهد وآخرين، متهمين بغسيل الأموال، وهو ما أحدث جدلا واسعا في المجتمع، وسط مطالبات وتحقيقات من أجل محاسبتهم.