تخريج دورة الإعداد الحزبي الفرعية الرابعة في فرع اللاذقية للحزب

تمّ في مدرسة الإعداد الحزبي الفرعية باللاذفية تخريج الرفاق الدارسين في دورة الإعداد الفرعية الرابعة التي أقامها مكتب الإعداد والثقافة و الإعلام الحزبي الفرعي في فرع اللاذقية للحزب بحضور الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية لحزب البعث و الرفيق د.عصام درويش رئيس مكتب الإعداد والثقافة و الإعلام الحزبي .

وقد أكد الرفيق اسماعيل على أهمية هذه الدورات و إسهامها في عملية التثقيف والتوجيه بالشكل المطلوب لتعزيز دور الحزب وأدائه في المجتمع إضافة إلى تأهيل الرفاق علميا وفكريا ونضاليا وإعدادهم بما يخدم مختلف القضايا الوطنية والقومية منوها إلى مسيرة الحزب النضالية الطويلة وصموده في وجه التحديات والمؤامرات التي تحاك ضده من أعداء الأمة كما تحدث عن نشأة حزب البعث ومبادئه وأفكاره التي تبث فينا الروح الوطنية لافتا إلى أن فلسطين هي القضية المركزية للحزب التي لا يمكن التفريط بها ولا التخلي عنها.

و لفت الرفيق اسماعيل إلى المستجدات الراهنة سياسيا وعسكريا مبينا حجم الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على كامل الجغرافية السورية بفضل حكمة وشجاعة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد وبفضل وعي و إرادة هذا الشعب العظيم ومن جهة أخرى أكد الرفيق اسماعيل على أهمية العلم و دور الثقافة في تطور الأمة و تعميق المعرفة التي تعطي الحكمة وتعزز الوعي مما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع مبينا أن الحزب يعول على قدرة الشباب الذهنية والفكرية كونهم صناع التطور وقادة التقدم والحضارة .

وفي الختام قام الرفيق أمين الفرع بتوزيع الشهادات على الرفاق الخريجين بمشاركة عضو قيادة الفرع الرفيق الدكتور عصام درويش رئيس مكتب الثقافة والإعداد والإعلام والرفيق عماد محمد مدير مدرسة الإعداد الحزبي والرفيقة ميساء صالح عضو مجلس الشعب .

اللاذقية- مروان حويجة