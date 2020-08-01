ضبوط تموينية بالمتاجرة بالدقيق والخبز والاسمنت

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس اليوم 19 ضبطاً تموينياً شملت المتاجرة بالدقيق التمويني والخبز التمويني لغير الغاية المخصص لها وحيازة مواد منتهية الصلاحية مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر ونقص وزن ربطات الخبز التمويني وإنتاج خبز سيئ الصنع

كما تم تنظيم ١٥ ضبطاً من أهمها شملت الاتجار بمادة الأسمنت الأسود و مصادرة كمية ٤٤٧ كيس من الاسمنت الاسود ومصادرتها وتسليمها لمؤسسة العمران ومصادرة مواد مجهولة المصدر ضبطين وعدم وجود بطاقة مواصفات.

طرطوس – البعث ميديا – وائل علي