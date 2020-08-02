روما يهزم يوفنتوس..وانتر ميلان يحسم الوصافة

خسر يوفنتوس أمام روما أمس 1-3 في إطار منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس الذي يستضيف أولمبيك ليون في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل بهدف بواسطة غونزالو هيغواين في الدقيقة الخامسة.

وأدرك نيكولا كالينيتش التعادل لروما ثم أضاف دييجو بيروتي الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل الاستراحة قبل أن يسجل بيروتي الهدف الثالث أيضاً بعد مجهود كبير من نيكولو زانيولو.

وحقق إنتر ميلان فوزًا مستحقا على مضيفه أتالانتا بهدفين دون مقابل.

وأحرز دانيلو دي أمبروزيو الهدف الأول في الدقيقة الأولى فيما أضاف آشلي يونغ الهدف الثاني بالدقيقة 20.

وبهذا الفوز حسم إنتر ميلان مركز الوصيف خلف يوفنتوس برصيد 82 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البطل بينما احتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 78 نقطة.