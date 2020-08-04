كيف سترد الصين في حال طرد صحفييها من أمريكا؟؟!

صرح رئيس تحرير صحيفة غوبال تايمز الصينية، هو شيجين، بأن بلاده مستعدة “لأسوأ سيناريو” للرد إذا أُجبر كل الصحفيين الصينيين المقيمين في الولايات المتحدة على الرحيل.

وأضاف بأن هذه الإجراءات ستشمل أيضا استهداف الصحفيين الأمريكيين في هونغ كونغ.

رئيس تحرير صحيفة غوبال تايمز الصينية، أفاد بأنه نظراً لأن الجانب الأمريكي لم يجدد تأشيرات الدخول لصحفيين صينيين، فإن الجانب الصيني مستعد لأسوأ السيناريوهات، وهو اضطرار كل الصحفيين الصينيين للرحيل عن الولايات المتحدة، لو حدث ذلك، فإن الجانب الصيني سيرد بما في ذلك استهداف الصحفيين الأمريكيين في هونغ كونغ.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تدهورت مرة أخرى خلال الأيام الماضية بسبب مشروع القانون الذي أعده البرلمان الصيني لـ “حماية الأمن القومي لهونغ كونغ”، والذي تعتقد واشنطن أنه يهدف إلى القضاء فيها على الحكم الذاتي الموسع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد بالفعل بتطبيق العقوبات وسحب الوضع الخاص لهونغ كونغ، فيما رفضت الصين أي انتقاد وذكرت أن قضية هونغ كونغ هي شأنها الداخلي فقط.