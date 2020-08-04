هجوم لـ”داعش” على سجن في أفغانستان

أعلن متحدث باسم حاكم إقليم ننغرهار، عطاء الله خوجياني، أن أكثر من 300 سجين لا يزالون طلقاء بعد هجوم شنه تنظيم “داعش” الإرهابي على سجن في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان.

خوجياني بين أنه من بين السجناء، البالغ عددهم 1793، تم القبض على أكثر من 1025 بعد محاولتهم الهرب، فيما بقي 430 داخل السجن، مضيفا بأن الباقين مفقودون.

ولفت إلى أن الهجوم بدأ مساء أول أمس، وتواصلت الاشتباكات، أمس، بين المسلحين وقوات الأمن، فيما لقي 29 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 50 بجروح.

وأعلن تنظم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن هجوم في مدينة جلال آباد الأفغانية.

وبحسب مصادر إعلامية فجر الإرهابيون سيارة مفخخة ثم أطلقوا النار، واستمر الهجوم لنحو 17 ساعة.

وذكر مسؤولون أن ما لا يقل عن 5 مدنيين لقوا حتفهم، كما أصيب نحو 40 آخرين.