بعد استقرار في إصابات ووفيات كورونا.. المغرب يسجل حالات جديدة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 27217 حالة.

وبحسب الوزارة سُجلت 16 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي ضحايا كورونا في المغرب إلى 417.

ولفتت إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد الفحوص بلغ 1311772 حالة منذ بداية انتشار الفيروس، مشيرة إلى أنه تم التأكد من 661 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 19629.

وتشير الأرقام المعلنة إلى عودة الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا لما فوق الألف إصابة يوميا، بعد أن كانت أقل من ذلك بكثير.