وزير النقل يفتتح دائرة النقل الفرعية في منطقة الحفة

افتتح وزير النقل المهندس علي حمود دائرة النقل الفرعية في منطقة الحفة باللاذقية .

و أكد الوزير حمود أن إطلاق خدمات نقل المركبات يأتي ضمن خطة تبسيط الاجراءات التي تعمل عليها الوزارة وضمن مشروع الاصلاح الاداري الذي أطلقه سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وتخفيفاً لأعباء السفر من الريف الى المدينة وتكبّد مشقة الكشف عن مركباتهم وصعوبة وصول الكثير منها : نموذج المركبات الثقيلة والزراعية إلى مركز المدينة باللاذقية وتوفيراً للوقت والجهد والتكاليف لكل أبناء المنطقة عموماً وهي تضاف الى ٢٣ دائرة نقل فرعية في مختلف المحافظات.

وأضاف الوزير حمود أن دائرة نقل الحفة تمّكن المواطنين من اجراء معاملات نقل الملكية – تجديد الترخيص – تسديد رسم – منح كشف اطلاع – الرهن وملحقاته وهي متكاملة الخدمات والتجهيزات الإلكترونية وتجمع كل الجهات ذات العلاقة مع النقل في مركز واحد وبربط شبكي مع المركز في مديرية النقل باللاذقية. من جهته مدير النقل في محافظة اللاذقية المهندس محمد علي ديب أوضح أنه عملاً بخطة عمل وزارة النقل في مجال تبسيط الإجراءات و التوسع بإحداث الدوائر الفرعية في المناطق لتشمل جميع أرجاء المحافظة يأتي إحداث هذه الدائرة و هي الرابعة بعد جبلة و القرداحة و كرسانا و بما يغطّي الخدمات لأكبر عدد ممكن من المناطق و لفت لأعمال تجهيز الدائرة و ورفدها بكل الكوادر و التجهيزات التي تحقق الإنطلاقة الأفضل لها في تقديم الخدمات للمواطنين و المراجعين و أصحاب المركبات بكل يسر و سهولة ووفق توجيهات و تعليمات الوزارة و المحافظة في

حضر الافتتاح محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم والمعنيون في قطاع النقل بالمحافظة وفعاليات الحفة .

اللاذقية – مروان حويجة