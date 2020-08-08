بعد انقطاع تسع سنوات.. وصول أول قطار محمل بالحبوب من مرفأ طرطوس إلى صوامع السبينة بريف دمشق

بعد انقطاع دام تسع سنوات.. وصل اليوم أول قطار محمل بالحبوب من مرفأ طرطوس إلى ريف دمشق إيذانا باستئناف حركة النقل السككي بين العاصمة والمنطقة الوسطى والساحلية ولا سيما نقل المواد الغذائية سككيا.

وبين وزير النقل المهندس علي حمود في تصريح صحفي أن القطار انطلق من مرفأ طرطوس محملا بألف طن حبوب ووصل صباح اليوم إلى صوامع السبينة بريف دمشق إيذانا باستئناف حركة النقل بالقطارات لافتا إلى أنه بجهود العمال والكوادر الفنية في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية تمت إعادة تأهيل وصيانة الخط الحديدي الممتد من الناصرية بريف دمشق وحتى السبينة خلال شهر واحد.

وأوضح حمود أن إعادة تأهيل وصيانة الخط الحديدي كان استكمالا لعمليات الصيانة الكلية للخط البالغ طوله 309 كيلومترات من مرفأ طرطوس وحتى صوامع ومطاحن السبينة.