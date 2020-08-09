بيرلو مدرباً للسيدة العجوز.. من هو “المايسترو” ..؟

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، رسميا تعيين نجمه السابق المخضرم، أندريا بيرلو، مدربا جديدا “للبيانكونيري” خلفا للمدرب المقال ماوريسيو ساري، بعقد يمتد لمدة عامين حتى 2022.

مسيرة بيرلو كـ لاعب

بدأ بيرلو (41 عاما) مسيرته الكروية في نادي بريشيا عام 1995، انتقل بعدها إلى إنتر ميلان (1998)، الذي أعاره إلى كل من ريجينا، وبريشيا، لينتقل بعد ذلك إلى الجار ميلان، حيث أمضى عشرة أعوام (2001-2011)، فاز خلالها بالدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا وكأس السوبر المحلية مرة واحدة، وبدوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية في مناسبة واحدة.

وانضم بعدها “المايسترو” إلى يوفنتوس (2011-2015)، حيث فاز بلقب “سيري أ” أربع مرات متتالية، واختتم مسيرته كلاعب في نيويورك سيتي الأمريكي (2015-2017).

وعلى صعيد المنتخب الإيطالي، خاض بيرلو 116 مباراة دولية، سجل خلالها 13 هدفا، وكان عنصرا حاسما في فوز بلاده بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

“ميستر” بيرلو المدرب

لايملك بيرلو خبرة تدريبية كبيرة، ففقد عين قبل عشرة أيام فقط، مدربا لفريق يوفنتوس تحت 23 عاما المشارك في بطولة الدرجة الثالثة.

بيرلو مع المخضرمين

بعد تعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول لنادي يوفنتوس، سيلتقي بيرلو ببعض زملائه السابقين، خصوصا الحارس المخضرم جيجي بوفوني (42 عاما).

كما سيشرف على أفضل لاعب في العالم خمس مرات، البرتغالي كريستيانو رونالدو.