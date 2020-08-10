وزارة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية للعام 2020

منحت وزارة الثقافة السورية جائزتي الدولة التقديرية و التشجيعية في مجال الأدب والفنون للعام 2020 للمبدعين والمفكرين والفنانين، وذلك تقديراً لهم على عطائهم الإبداعي والفكري والفني، والمكرمون هم السادة:

• القاص الدكتور إسكندر لوقا في مجال الأدب.

• الفنان التشكيلي الدكتور إحسان عنتابي في مجال الفنون.

• الناقد الدكتور وهيب رومية في مجال النقد والدراسات والترجمة.